الدولار يستقر في جميع البنوك

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا سعريا وفق ٱخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك أول أمس الخميس، وكان الدولار قد حقق مكاسب تقدر بـ7 قروش خلال يومين مقابل الجنيه في عدد كبير من البنوك.

جاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، الأهلي المتحد، المصرف المتحد التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان hsbc، قطر الوطني الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار".

وسجل البيع بـ15.91 جنيه و15.81 جنيه للشراء، فيما سجل بنكا مصر والأهلي المصري 15.89 جنيه للبيع و15.79 جنيه للشراء.