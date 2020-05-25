الأمن العام يضبط قاتلي سائق "التوك توك" في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بطريق قرية البيضاء بدائرة المركز، وبها جروح متفرقة بالجسم، والعثور على مركبة "التوك توك" قيادته، بعدما أكد والده خروج نجله بتاريخ 26/4/2020 للعمل على المركبة المشار إليها الخاص به وعدم عودته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصين "سائق – عامل".

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة اتفاقهما على سرقة إحدى مركبات "التوك توك" كرها عن قائدها، وفي سبيل تنفيذ مخططهما أعدا سلاحا أبيض "سكين"، واستقلا مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجني عليه من مدينة وادي النطرون بزعم توصيلهما لقطعة أرض زراعية كائنة بطريق قرية البيضاء بدائرة المركز.

وعقب وصولهما إلى مكان العثور على الجثة، باغة أحدهم المجني عليه والتعدي عليه بالسكين فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستوليا على حافظة النقود الخاصة بالمجني عليه وهربا دون الاستيلاء على المركبة، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بقطعة أرض متاخمة لمكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.