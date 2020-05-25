اليابان تستعد لرفع القيود عن رحلات السفر الداخلي

قال رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي، اليوم، إنّه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأنّ اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين.

وسيتم رفع القيود عن رحلات السفر الداخلي اعتبارا من 19 يونيو المقبل.

وخفّفت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد في 14 من مايو، مع تراجع الإصابات الجديدة، لكن الحكومة أبقت طوكيو و4 مناطق أخرى تحت المراقبة.

وسجّلت الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم أكثر من 16600 إصابة و839 وفاة حتى الآن بالفيروس، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.