انقطاع المياه بمناطق سكنية بالسويس في ثاني أيام العيد

شهدت عدة مناطق سكنية بأحياء محافظة السويس، اليوم، انقطاع المياه، ما دفع المواطنين بالاستغاثة بمسؤولي المحافظة من أجل إيجاد حلول للأزمة.

وتعرضت مناطق سكنية بأحياء الأربعين وفيصل والسويس والجناين لانقطاع المياه، كما توقفت لليوم الثالث مياه الري بعدة قرى.

وانتشرت بمياه ترعة السويس، كميات كبيرة من ورد النيل، داخل مجرى المياه في نطاق حي الجناين بالمحافظة.

وقال علي كامل، مواطن بالسويس، "إنني من سكان حي فيصل والمياه قطعت منذ أكثر من 10 ساعات، وللأسف حدث هذا بدون تحذير".

وأشار حمدي رضا، من سكان مدينة السلام، ان المياة ظلت مقطوعة أكثر من 4 أيام، ثم عادت ليومين لتقطع مرة أخرى.

وأجرى المحافظ عبدالمجيد صقر، اتصال بمسؤولي الري من أجل إيجاد حل لإنهاء الأزمة.

وقال مسؤول بمحافظة السويس، إن سبب انقطاع المياه هو انخفاض منسوب المياه بترعة السويس، وعدم قدرت محطات المياه على الضخ بسبب الانخفاض.