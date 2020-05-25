ضبط 3 آلاف و800 قرص مخدر قبل ترويجها بشبرا الخيمة

أحبطت وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ ترويج كمية من الأقراص المخدرة، وألقت القبض على عاطل وبحوزته 3 آلاف و800 قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث بقيام وحدة تأمين الطرق بدائرة قسم أول شبرا الخيمة من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

وأخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن المتهم "محمد. ن. ع" (29 عاما) بدون عمل كان يستعد لترويج أقراص الأباتريل المخدرة بمنطقة شبرا الخيمة، وضبط بحوزته 3 آلاف و800 قرص ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة لترويجها على عملائه والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الآثم. تحرر المحضر وأمرت نيابة شبرا الخيمة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.