رئيس النيابة الإدارية: دفعة 2012 يؤدون اليمين الدستورية بعد العيد

قال المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنّ الأعضاء الجدد المعينين بالنيابة الإدارية والصادر بشأنهم قرار رئيس الجمهورية، يبدأون تسلم مهام عملهم السبت المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأضاف المنشاوي، لـ"الوطن"، أنّ الدفعة الجديدة من معاوني النيابة الإدارية من المقرر أن يؤدوا اليمين القانونية الأسبوع المقبل أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، مشيرا إلى أنّهم حصلوا على الدورات التدريبية اللازمة بمركز الدراسات القضائية، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينهم.

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، على قرار تعيين 210 معاونين جدد بالنيابة الإدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2012.