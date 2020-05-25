وزيرة الصحة توجه بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات الطبية

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات

واشار مجاهد في بيان للوزارة اليوم،أن الوزيرة هالة زايد وجهت بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات بكميات كبيرة حتى يصبح بكل مستشفي مخزون يكفي لفترات طويلة

كما تابعت الوزيرة الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بمستشفيات العزل، وسير العمل باستراتيجية تحويل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج إلى بعض الفنادق ونزل الشباب، لاستكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.