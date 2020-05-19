المستلزمات الطبية: نحتاج 120 مليون كمامة يوميا

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الكمامات المتوفرة في السوق المصري، لا تكفي حاجة المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "إكسترا نيوز": "الكمامات الموجودة في السوق المصري، لا تكفي احتياجات المواطن: "ومش هنقدر نوفي، محتاجين المواطن يغير كل 6 أو 8 ساعات، وبعد المدة دي بيبقى خطر، وبيتنفس بكتيريا طازجة، لأنها بتتراكم".

وتابع: "عشان أعمل ده لـ60 مليون مواطن، هنحتاج 120 مليون ماسك يوميا"، واقترح استخدام المنديل، لتقليل احتماليات الإصابة بفيروس كورونا.

وأردف: "هيئة التنمية الصناعية لديها قائمة بمصنعي الكمامات، وغير كده يبقى المصنع تحت بير السلم، والجوانتي ناقص، وهينقص حتى أكتوبر 2020، لأن الصين حطت ايديها على 65% من الإنتاج العالمي، عندما بدأت الأزمة، هي اللي بتاخد وتوزع".