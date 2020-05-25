بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. مخرج لعبة النسيان: أنا بخير

طمأن المخرج تامر عشري، محبيه علي حالته الصحية بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، عقب انتهائها من تصوير دورها في مسلسل لعبة النسيان، الذي تولي إخراج وحدته الثانية خلال شهر رمضان الماضي.

ودوّن العشري عبر حسابه على فيس بوك: "شكرا لكل الناس اللي سألت ولسّا بتسأل، أنا بخير الحمد لله، دعواتكم لأستاذة رجاء الجداوي ربنا يقومها بالسلامة، ويخفف عنها، أعتقد إن الظروف اللي احنا فيها دي ما حدش يتمني لحد إنه يكون في الوضع ده، فأرجو إن الناس تخلي بالها من نفسها وتدعي للآخرين".

مسلسل لعبة النسيان، بطولة دينا الشربيني، إنجي المقدم، أحمد داود، كريم قاسم، وعلي قاسم، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار تامر حبيب.