روما تطالب مالطا بتوضيحات عن طرد مهاجرين وتوجيههم لإيطاليا

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، مالطا، بتقديم توضيحات بشأن فيديو نشرته صحيفة "أجينيري" الفاتيكانية، لدورية للقوات البحرية المالطية تبعد مهاجرين وتوجههم لإيطاليا.

وقالت الوزيرة لامورجيزي في تصريحات متلفزة، اليوم: "شاهدت الفيديو وأرسلته إلى وزير الداخلية المالطي على الفور"، مضيفة أنّه "يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت لامورجيزي إلى أنّ "الوزير أخبرني أنّ الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، لكنني رفعت الأمر إلى المفوضية الأوروبية على أي حال".