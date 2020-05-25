مصادر: "الصحة" تعلن تخصيص مستشفى عزل خاص للأطباء خلال ساعات

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، لـ"الوطن"، إن الوزارة ستعلن خلال ساعات عن تفاصيل تخصيص مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية.

وقالت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة الطبية، التابعة لوزارة الصحة يجري اتخاذ اللازم نحو تجهيز، وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية، خلال الساعات المقبلة.

وخصصت الوحدة أيضا خط اتصال لتبليغ الفوري عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقالت الوحدة عبر حسابها على "فيس بوك": "في حالة تعرض أحد أعضاء الطاقم الطبي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، يرجى الإبلاغ الفوري في حالة وجود شكاوى خاصة بتلقي الخدمة بمكتب الوزير عن طريق الواتساب على الرقم 01204854721".