الصحفيين: تعافي 3 زملاء من كورونا.. وحالة إيجابية جديدة
كتب:
أحمد البهنساوى
12:39 م | الإثنين 25 مايو 2020
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، تعافي 3 زملاء من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ حالتين غادرتا العزل اليوم بعد سلبية المسحة، فيما تستعد الحالة الثالثة للخروج غدًا.
وأضاف عبدالمجيد، أنّ النقابة قدمت كامل الدعم للزملاء منذ بداية طلب الدعم من اللجنة، ومتابعتهم خلال فترة العزل، ليصل إجمالي حالات الصحفيين المتعافين إلى 5 زملاء.
وأعرب عبدالمجيد، عن سعادته بعودة الزملاء لمنازلهم، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك مع أسرهم، لتكتمل فرحتهم.
ولفت إلى ثبوت إيجابية حالة جديدة بين أعضاء النقابة، وتخضع للعلاج بالعزل وحالتها مستقرة، فيما يخضع 6 حالات من آباء وأمهات وأشقاء الصحفيين لتلقي العلاج، بعد ثبوت إيجابيتهم، 5 منهم بالعزل، وجار العمل لتوفير مكان للحالة السادسة.
وتعمل لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال غرفة عملياتها، برئاسة عبدالمجيد، على مدار الساعة، لتلقي طلبات دعم الزملاء الصحفيين وأسرهم، وتسهيل تلقي خدمات العلاج اليومية، وتحويلات التحاليل والأشعة.
وأوضح عبدالمجيد، أنّ اللجنة تعمل بأساليب غير نمطية، لمواجهة التحديات غير المسبوقة، التي تواجه العالم وفي القلب منه مصر، والأسرة الصحفية، إذ جرى التفاعل السريع مع الأزمة وتفعيل آلية واتس آب لدى الجهات الطبية، لتقديم الخدمات عن بُعد وتسهيل تلقي قرابة 1000 زميل منذ بداية الأزمة لخدمات طبية بين دعم تحويلات تحاليل وأشعة وعمليات جراحية وطوارئ وحالات حرجة بغرف العناية.
ودعا عبدالمجيد، الزملاء وأسرهم لتوخي الحذر، والالتزام بمقتضيات الإجراءات الاحترازية، وكذا المؤسسات الصحفية، لتوفير سُبل الحماية للزملاء عامة، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة.
وقدم عبدالمجيد التهنئة لجموع الصحفيين وأسرهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.