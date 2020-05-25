الصحفيين: تعافي 3 زملاء من كورونا.. وحالة إيجابية جديدة

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، تعافي 3 زملاء من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ حالتين غادرتا العزل اليوم بعد سلبية المسحة، فيما تستعد الحالة الثالثة للخروج غدًا.

وأضاف عبدالمجيد، أنّ النقابة قدمت كامل الدعم للزملاء منذ بداية طلب الدعم من اللجنة، ومتابعتهم خلال فترة العزل، ليصل إجمالي حالات الصحفيين المتعافين إلى 5 زملاء.

وأعرب عبدالمجيد، عن سعادته بعودة الزملاء لمنازلهم، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك مع أسرهم، لتكتمل فرحتهم.

ولفت إلى ثبوت إيجابية حالة جديدة بين أعضاء النقابة، وتخضع للعلاج بالعزل وحالتها مستقرة، فيما يخضع 6 حالات من آباء وأمهات وأشقاء الصحفيين لتلقي العلاج، بعد ثبوت إيجابيتهم، 5 منهم بالعزل، وجار العمل لتوفير مكان للحالة السادسة.

وتعمل لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، من خلال غرفة عملياتها، برئاسة عبدالمجيد، على مدار الساعة، لتلقي طلبات دعم الزملاء الصحفيين وأسرهم، وتسهيل تلقي خدمات العلاج اليومية، وتحويلات التحاليل والأشعة.

وأوضح عبدالمجيد، أنّ اللجنة تعمل بأساليب غير نمطية، لمواجهة التحديات غير المسبوقة، التي تواجه العالم وفي القلب منه مصر، والأسرة الصحفية، إذ جرى التفاعل السريع مع الأزمة وتفعيل آلية واتس آب لدى الجهات الطبية، لتقديم الخدمات عن بُعد وتسهيل تلقي قرابة 1000 زميل منذ بداية الأزمة لخدمات طبية بين دعم تحويلات تحاليل وأشعة وعمليات جراحية وطوارئ وحالات حرجة بغرف العناية.

ودعا عبدالمجيد، الزملاء وأسرهم لتوخي الحذر، والالتزام بمقتضيات الإجراءات الاحترازية، وكذا المؤسسات الصحفية، لتوفير سُبل الحماية للزملاء عامة، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة.

وقدم عبدالمجيد التهنئة لجموع الصحفيين وأسرهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.