استشاري مناعة يحذر من ارتداء الأطفال أقل من 4 سنوات كمامة: هيتخنقوا

تحذيرات كثيرة انتشرت بين رواد فيس بوك، في قضية ارتداء الأطفال في المراحل العمرية المختلفة للكمامات الطبية تفاديًا لانتقال فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وما تسببه الكمامات من أضرار صحية خطيرة عليهم.

الدكتور محمود الأنصاري، لـ"الوطن"، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، ومدرس في كلية الطب بجامعة مصر، يوضح أنّه لا ينبغي أن يرتدي الأطفال أقل من 4 سنوات للكمامات الطبية بشكل نهائي، لأن المسالك التنفسية لدى الأطفال في تلك المرحلة العمرية ضيقة، وتبرز الأزمة هنا عن غلق المسالك الضيقة باستعمال الكمامة الطبية، ويصبح تركيز الأكسجين لديهم أقل، ويصاب الأطفال بما يُسمى ارتفاع في حموضة الدم، وارتجاع ثاني أكسيد الكربون، وغيرها من الأضرار الصحية.

ويؤكد استشاري المناعة، أنّ أثناء استنشاق الطفل عن طريق الفم أو الأنف وسحب الكمامة إلى الداخل، قد يؤدي إلى اختناق، قائلا: "إحنا شوفنا حالات مش بس هنا في مصر، لأ كمان مع أصدقائي اللي شغالين في نفس المجال في دول أخرى، زي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، جاتلهم حالات اختناق بين الأطفال وحديثي الولادة".

وأوضح أنّ الجميع بما فيهم أساتذته ممن يعملون خارج مصر، اتفقوا على عدم ارتداء الأطفال في تلك المرحلة العمرية للكمامات تمامًا، موضحًا أنّ الأطفال أكبر من 4 سنوات يُحبذ عدم خروجهم من المنزل إلا للضرورة القصوى، وإذا خرجوا من المنزل عليهم ارتداء الكمامات الطبية.

ويقترح الأنصاري، أنّه إذا كان الطفل الرضيع موجود داخل عربة أطفال، يمكن لأهله تغطية العربة من أعلى بقطعة قماش كبيرة، لحمايته وفي ذات الوقت ترك مجال للتنفس منعًا للاختناق.