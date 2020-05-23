غرامة وسحب رخصة.. معاقبة سائقي 101 سيارة لعدم ارتداءهم كمامة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضبط 101 سيارة ما بين "ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس" مخالفة بمدينتي بلبيس والزقازيق، لعدم التزام سائقيها بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسحب رخص القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وأوضح أن إدارة المرور شكلت 4 مجموعات عمل بالاشتراك مع إدارتي المواقف والمتابعة الميدانية وتمكنت من ضبط 101 سيارة أجرة مخالفة في "ميدان الطيارة ببلبيس - الأحرار والعصلوحي - الزراعة - الجمباز - أمام مبني المحافظة - كوبري عرابي"، وتم سحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين، والتشديد على مدير إدارة المواقف بمنع سير السيارات المضبوطة وعدم تسليم رخصها لسائقيها إلا بعد دفع الغرامة المقررة والتزام السائقين بإرتداء الكمامة وكذلك الركاب.