حظر البناء نهائيا في 4 محافظات حتى نوفمبر المقبل.. تعرف عليها

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، إنّ هناك 4 محافظات شملها بشكل كلي قرار وقف تراخيص البناء، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ المحافظات الأربعة جرى وقف إصدار تراخيص البناء بها حتى نهاية نوفمبر المقبل، لضبط عمليات البناء ووقف أي مخالفات أو تجاوزات، موضحا أنّ باقي المحافظات جرى وقف تراخيص البناء بها في العواصم، لمنع التكدس والزحام السكاني، ووقف الضغط على المرافق والخدمات العامة.

ولفت إلى أنّه يتم وقف العمل بتراخيص البناء التي صدرت مؤخرا، لحين التأكد من الاشتراطات البنائية ومطابقتها للترخيص.