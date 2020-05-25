نائب يطالب مدبولي بسرعة التدخل لإنقاذ أهالي قرى القناطر من كورونا

طالب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة التدخل لإنقاذ قرى القناطر الخيرية من وباء كورونا وتخصيص مستشفى لعزل المصابين بالقناطر الخيرية.

وأكد "عامر" أن قرى "البرادعة، وبهادة، سندبيس، أبو الغيط، بالإضافة لمدينة القناطر" يوجد بها حالات كثيرة مصابة بكورونا بالإضافة لحالات وفيات ولا يوجد بمركز القناطر الخيرية مستشفى لعزل المصابين والحالات تزداد يوما بعد يوم.

وأضاف أن الحالات المصابة تذهب للمستشفيات لكي يتم حجزها ولكن لا يوجد أماكن فتعود للمنازل مرة أخرى لتختلط بالأقارب وتزداد الحالات الإيجابية.

وطالب النائب عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة تخصيص أمكان بالقناطر الخيرية لعزل المصابين، مقترحا بأن يتم تخصيص مستشفى قرية سندبيس وهي الآن كاملة وجاهزة للعزل بالإضافة لتجهيز مدرسة عبدالمنعم رياض الملاصقة لمركز طبي الحدائق بالقناطر الخيرية للعزل أيضا.