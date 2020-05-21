شيرين فراج: "أنا اتعديت داخل مجلس النواب".. والبرلمان ينفي

أعلنت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تناولها علاج الملاريا بعد إصاباتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو ما أدى إلى شفائها وخروجها من مستشفى العزل، "أنا الحمد لله تم شفائي، أنا ولادي أتعدوا، والحمد لله خرجوا معايا".

وأضافت "فراج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "أنا اتعديت داخل مجلس النواب، بسبب اجتماع للجنة خطة الموازنة، أنا مش بخرج غير للمجلس، بروح من الساعة 9 الصبح، وبرجع البيت قبل الفطار على طول".

نفت هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أثير على لسان النائبة الدكتورة شيرين فراج، بشأن إصابتها بعدوى فيروس كورونا، خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة الخطة، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديد 2020- 2021.

وأكدت هيئة مكتب اللجنة، أن جميع أعضاء اللجنة والنواب الذين شاركوا من خارج اللجنة بخير، ويتمتعون بصحة جيدة، ويشملهم النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، والذين لم تظهر عليهم أية أعراض.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الوطن": كلام النائبة "فراج" غير صحيح، وإصابتها بفيروس كورونا من خارج المجلس، وليس من داخل اجتماعات لجنة الخطة بالنواب.

وأشار "سالم" إلى أن كل أعضاء لجنة الخطة بخير، وأغلبنا أجرى فحوصات للاطمئنان على حالته الصحية، "الحمد لله كل شيء تمام"، مؤكدا أن الاجتماع الذى تشير له النائبة، والخاص بمناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالى الجديد، حضره رئيس لجنة الصحة الدكتور محمد العماري، وأعضاء اللجنة وجميعهم بخير.

وقال: "يعنى لو أحد قيادات وزارة الصحة كان مصابا بفيروس كورونا، كما أشارت الدكتورة شيرين فراج خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، كنا أتعدينا كلنا، مش فراج لوحدها".

وأشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن كلام النائبة شيرين فراج غير دقيق بالمرة، خاصة وأن البرلمان، يتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال لـ"الوطن": "إحنا لجنة تتعامل بالحسابات، وآخر اجتماعات للجنة، تم عقدها لمناقشة الموازنة العامة لعامى 2020- 2021 كانت يوم 7 من الشهر الجاري، وهو آخر اجتماع حضرته الدكتورة شيرين فراج، وبمقتضى ذلك، يكون مر ما يقرب من 14 يوما، والحمد لله الجميع بخير، ولم يصاب أيا منا بأى أذى أو تعب".

واستطرد "عمر" قائلا: هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة تتمنى للزميلة شيرين فراج ولأبنائها الشفاء العاجل، لكن هذا الوقت ليس المطلوب فيه عن من الجاني، لأننا جميعا معرضين للإصابة، وبالتالى اتهام مسؤولى وزارة الصحة والذين حضروا اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة، بأنهم وراء إصابة النائبة "فراج" بفيروس كورونا، غير صحيح بالمرة.

وكانت النائبة شيرين فراج، أشارت منذ قليل، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، لتعرضها للإصابة بسبب مخالطتها، لأحد قيادات وزارة الصحة، خلال حضورهم اجتماعا بالبرلمان، وهو ما نفته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.