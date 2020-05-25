"المنيرة" عن اتهامها بالإهمال: لم تظهر على الطبيب أعراض كورونا

رفضت إدارة مستشفى المنيرة العام، الاتهامات الموجهة لها بالتسبب في إهمال حالة الطبيب المتوفى، أمس، وليد يحيي عبدالحليم بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن المستشفى والقطاع الصحي بشكل عام يقدر تضحيات أبنائه.

وقال الدكتور أشرف شفيع مدير المستشفى لــ"الوطن": "فجأة الموضوع كله تحول إننا مُهملين وبنسيب ولادنا تموت، الدكتور وليد رحمه الله لم تظهر عليه أعراض للفيروس، وظل في منزله لمدة يومين قبل إبلاغنا بإصابته بالفيروس".

وتابع: "فور علم إدارة المستشفى بذلك تم توجيهه إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لإجراء التحاليل له وتطورت حالته وبعد ذلك توفى".