دنيا ماهر عن إفيه "لا ليا قريب ولا حبيب": كان تقيل على قلبي

قالت الفنانة دنيا ماهر نجمة مسلسل بـ 100 وش والتي جسدت شخصية "نجلاء"، إن الجيد في مهنة التمثيل هو أنها تجعل الإنسان قادر على التنكر في سمات نفسية وجسدية مختلفة في كل مرة، ويصبح كائن آخر، وهي من الأشياء التي تجعل الممثل يحب هذه المهنة.

ولفتت إلى أنها في كل مرة تقوم بعمل دور يبهر الناس "ويسألوا هيا دي اللي عملت سجن النسا وغيره، وهو ده اللي بيفرحني وبيحسسني إني مختلفة في كل مرة، لدرجة إن الناس مش بيربطوا بسهولة ما بيني وما بين كل مرة، وبيتعاملوا معايا أكني وجه جديد، وهيا حاجة ممكن تبان أنها عيب لكن بالنسبالي ميزة".

وأضافت ماهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن دور نجلاء التي قامت به في مسلسل بـ "100 وش": "معنديش فكرة مين اللي كان هيقوم بالدور، لكن من أول المسلسل وأنا مترشحة لدور نجلاء، ولما جالي المسلسل من كاملة أبو ذكري وآسر ياسين ونيللي كريم فرحت ولما قريت الورق فرحت أكتر، لأن الدور على السيناريو نفسه مضحك جدا وكائن متناقض وردود أفعاله غريبة ورغاية وغريبة الأطوار".

وتابعت: "الإفيه مكتوب في السيناريو، لا ليا قريب ولا حبيب ولا غريب وكان تقيل على قلبي ومكنتش عارفة أقوله، في الأول قعدت كتير اتمرن عليه لغاية لما طلع له معنى بالنسبة لها والجملة كانت تقيلة قوي على لساني، وقعدت كتير اشتغل عليها، ويالنسبالي في ناس عندهم ملكة وبيعرفوا يقولوا أفيهات ويطلعوا ضحك لوحده وده بالنسبالي حاجة كويسة لأن الناس بتحتاج الضحك حتى لو اتعمل بشكل دراما لأن المواقف الدرامية هيا اللي بتطلع الضحك، ويجب عليك أن تظبط أداءك علشان يكون على الموجة المظبوطة التي تجعل الموضوع بالفعل فيه كوميديا".

مسلسل بـ 100 وش بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وزينب غريب وشريف السباعي ومن إخراج كاملة ابو ذكري.