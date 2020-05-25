التنمية المحلية تنسق مع الداخلية لتنفيذ قرار وقف البناء

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها.

ولفت إلى أنّ الوزارة تنسق كذلك، لإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.

وقال شعراوي، إنّ أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين للقرار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ القرار الوزاري الذي أصدره، سيتم تنفيذه وتطبيق بحزم على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وسيتم تطبيق القرار في عواصم المحافظات والمدن الكبري بمختلف محافظات الجمهورية.