تعرف على الأماكن المستثناة من قرار وقف تراخيص البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن قرار وقف تراخيص أعمال البناء بمختلف أنواعها لمدة 6 أشهر بداية من 24 مايو الجاري يشمل المباني السكنية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأحياء ذات الكثافة السكانية.

وأضاف قاسم لـ "الوطن" أن قرار وقف تراخيص البناء لا ينطبق على المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، فضلا عن استمرار تراخيص البناء للمواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا بإيقاف التراخيص للمباني الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر بداية من 24 مايو الجاري.