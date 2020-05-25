ضبط نصف طن دواجن داخل مجزر بدون ترخيص في كفر الشيخ  

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، اليوم الاثنين، من ضبط نصف طن دواجن داخل مجزر دواجن غير مرخص بمدينة دسوق، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين بقيام"ع.م"، بإدارة مجزر غير مرخص بمدينة دسوق، وفور التاكد منها جرى تشكيل قوة من مباحث التموين ومديريى التموين والطب البيطرى، عقب ابلاغ اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، وجرى مداهمة المجزر وتبين أنه بدون ترخيص.

وتمكن رجال مباحث التموين، من ضبط نصف طن دواجن داخل المجزر، وحُرر المحضر رقم 4564 لسنة 2020 م، جنح مركز دسوق، وأخطرت النيابة للتحقيق .