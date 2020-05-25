إغلاق سوق ضخم في فنزويلا يشتبه بكونه مصدرا لتفشي كورونا

أغلقت ولاية زوليا الواقعة في غرب فنزويلا سوقا ضخما في الهواء الطلق في ماراكايبو، ثاني أكبر مدن البلاد، إذ إن السلطات تعتبره "مركزا" للعدوى بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وقال عمر برييتو حاكم ولاية زوليا في خطاب متلفز: "قررنا أن نغلق سوق لاس بولغاس في ماراكايبو نهائيا وحتى إشعار آخَر"، وفقا لما نشره موقع "يورونيوز".

وأشار إلى أن سوق لاس بولجاس للمواد الغذائية استحال بالآونة الأخيرة "مركزا للعدوى" بكورونا في هذه الولاية الحدودية لكولومبيا.

وأضاف برييتو أنه سيتم "تطهير" السوق بالكامل بدءا من الإثنين.

منذ 17 مارس، يعيش الفنزويليون في حجر شبه كامل، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

نظريًا، يُسمح لهم فقط بزيارة طبيب والخروج للتزود بالطعام. وبات وضع الأقنعة إجباريا في الشارع والأماكن العامة. لكن عمليا، تتزايد محاولات الالتفاف على الحجر منذ أسبوعين.

وشهدت الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد 19" ارتفاعا بأكثر من الضعف في أسبوع، إذ ارتفعت من 541 في 17 مايو، إلى 1121 يوم الأحد، وفقا لأرقام أصدرتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وظل عدد الوفيات 10 ثابتا خلال هذه الفترة.