ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا إلى 1119 بلبنان

أعلن لبنان، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 1119 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة.

وأشارت أيضا إلى عدم تسجيل حالات شفاء جديدة ليستقر العدد عند 688 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 760 فحصا.

وقررت الحكومة اللبنانية تمديد حالة التعبئة العامة ابتداء من اليوم 25 مايو حتى السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.