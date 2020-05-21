قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في مقالة كتبها لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنّ فيروس كورونا يدفع لبنان إلى أزمة غذاء كبرى، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، صباح اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 961 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت".

وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان، أنّ عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالوباء، بلغ 1353 فحصا للمقيمين داخل لبنان و290 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.