أفضل مخرج وممثل ومؤلف.. الاختيار يتصدر استفتاء "الوطن" ثاني أيام العيد

مع انتهاء سباق الدراما الرمضاني، أجرت بوابة "الوطن" استفتاء لقرائها، لاختيار أفضل مسلسل، أفضل ممثل وممثلة دور أول، وأفضل ممثل شاب، وأفضل تتر وأفضل موسيقي تصويرية.

وتستعرض "الوطن" مؤشرات الاستفتاء للأعمال الدرامية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك والتي جاءت كالتالي:

أفضل مسلسل في رمضان

كما هو متوقع، تصدر المركز الأول مسلسل "الاختيار" استفتاء جريدة "الوطن" كأفضل مسلسل رمضاني بنسبة 40%، بينما حل في المركز الثاني مسلسل النهاية بنسبة 22%، وجاء في المركز الثالث مسلسل البرنس بنسبة 18% من تصويت قراء "الوطن".

وجاء مسلسل الفتوة في المركز الرابع بنسبة 5% من مؤشرات الاستفتاء، ثم يأتي في المركز الخامس مسلسل بـ100 وش بنسبة 4%، ليأتي في المركز السادس مسلسل ونحب تاني ليه بالمناصفة مع مسلسل فرصة تانية بنسبة 2%.

وحصل على نسبة 1% من الاستفتاء كل من مسلسل "فلانتينو، 2 في الصندوق، لما كنا صغيرين، حب عمري، سلطانة المعز، لعبة النسيان، اللعبة".

ولم يحصل عدد من المسلسلات على تقييم في الاستفتاء وهي "سكر زيادة، جمع سالم، خيانة عهد، عمر ودياب، شاهد عيان، ليالينا 80، رجالة البيت، القمر آخر الدنيا، ونسني".

مؤشرات استفتاء أفضل موسيقى تصويرية

تصدر تامر كروان المركز الأول عن مسلسل الاختيار بنسبة 38%، والمركز الثاني هشام خرما عن مسلسل النهاية بنسبة 28%، والمركز الثالث عادل حقي عن مسلسل البرنس بنسبة 17%، ثم شادي مؤنس عن مسلسل الفتوة 4%، ثم أسامة الهندي عن مسلسل لعبة النسيان بنسبة 3%.

أفضل تتر

حصل على المركز الأول للتتر في نتيجة الاستفتاء أحمد سعد في مسلسل البرنس بنسبة 29%، وفي المركز الثاني المدفعجية وآسر ياسين ونيللي كريم في مسلسل بـ100 وش بنسبة 22%، وفي المركز الثالث رامي صبري في مسلسل فرصة تانية بنسبة 16%، وفي المركز الرابع أكرم حسني وأحمد فهمي في مسلسل رجالة البيت بنسبة 7%.

وفي المركز الخامس يأتي الفنان أحمد شيبة في مسلسل الفتوة بنسبة 6%، وفي المركز السادس مدحت صالح في مسلسل ونحب تاني ليه بنسبة 4%، ثم سميرة سعيد في مسلسل لما كنا صغيرين بنسبة 3%، ثم مصطفى حجاج في مسلسل خيانة عهد بنسبة 3%، ثم تتر مسلسل ليالينا 80 بأغنية وردة الجزائرية بنسبة 2%، وبنفس النسبة الفنان محمد عدوية في مسلسل اتنين في الصندوق.

وحصل عدد من التترات على نسبة 1% من نتيجة التصويت وهم "أنغام في مسلسل جمع سالم، نوال الزغبي في سلطانة المعز، محمد عدوية في مسلسل عمرو دياب، ومصطفي شوقي القمر آخر الدنيا وهيثم شاكر مسلسل حب عمري".

وتذيل القائمة سعد الصغير بتتر مسلسل ولاد إمبابة، حيث لم يحصل على أي تصويت في الاستفتاء.

أفضل مخرج

تصدر المخرج بيتر ميمي مؤشرات استفتاء أفضل مخرج عن مسلسل الاختيار بنسبة 51%، ليأتي في المركز الثاني المخرج محمد سامي في مسلسل البرنس بنسبة 20%، وفي المركز الثالث المخرج ياسر سامي عن مسلسل النهاية بنسبة 19%، وفي المركز الرابع المخرجة كاملة أبو ذكري عن مسلسل بـ 100 وش بنسبة 5%، والمخرج حسن المنباوي عن مسلسل الفتوة بنسبة 3%، ثم رامي إمام عن مسلسل فلانتينو بنسبة 1%.

أفضل مؤلف

تصدر المؤلف باهر دويدار عن مسلسل الاختيار المركز الأول بنسبة 38%، وفي المركز الثاني عمرو سمير عاطف عن مسلسل النهاية بنسبة 25%، وفي المركز الثالث محمد سامي عن مسلسل البرنس بنسبة 19%، وفي المركز الرابع أحمد وائل وعمرو الدالي عن مسلسل بـ100 وش بنسبة 8%، وهاني سرحان عن مسلسل الفتوة بنسبة 5%، ثم أيمن بهجت قمر عن مسلسل فلانتينو وأحمد عادل عن مسلسل خيانة عهد، وعمرو محمد ياسين ونحب تاني ليه، وأيمن سلامة لما كنا صغيرين بنسبة 1%.

أفضل ممثل دور أول

أما في استفتاء أفضل ممثل تصدر الفنان أمير كرارة المؤشرات بنسبة 37% في المركز الأول، ليأتي في المركز الثاني الفنان يوسف الشريف بنسبة 23%، واحتل الفنان أحمد زاهر المركز الثالث بنسبة 17%.

وفي المركز الرابع يأتي الفنان محمد رمضان بنسبة 11% من مؤشرات الاستفتاء، وفي المركز الخامس يأتي الفنان ياسر جلال بنسبة 5%، وفي المركز السادس الفنان آسر ياسين بنسبة 3%.

وحصل عدد من الممثلين على نسبة 1% من مؤشرات الاستفتاء وهم "عادل إمام، عمرو عبد الجليل، أحمد العوضي، محمود حميدة"، بينما لم يحصل عدد من الممثلين على أصوات في نتيجة الاستفتاء وهم "أكرم حسني، أحمد فهمي، أحمد فهمي، ليومي فؤاد، محمد أسامة، حمدي المرغني، حسن الرداد، خالد الصاوي، إياد نصار، خالد النبوي، محمود عبد المغني، محمد عادل، كريم فهمي، شريف منير، أحمد مجدي، مصطفى خاطر، إدوارد، دياب، سعد الصغير، هيثم شاكر".

أفضل ممثلة دور أول

تصدرت الفنانة نيللي كريم نتيجة استفتاء أفضل ممثلة لتكون في المركز الأول بنسبة 24%، لتأتي في المركز الثاني الفنانة روجينا بنسبة 18%، وفي المركز الثالث الفنانة سهر الصايغ بنسبة 11%، والمركز الرابع الفنانة نور بنسبة 9%، والمركز الخامس الفنانة يسرا بنسبة 8%.

وحصلت الفنانة دينا الشربيني على المركز السادس بنسبة 5%، بينما الفنانة ياسمين عبد العزيز على نسبة 4%، وحصل كل من الفنانة هبة مجدي ومي عمر على نسبة 3%، والفنانة رحاب الجمل نسبة 2%.

وحصل عدد من الفنانات على نسبة 1% من نتيجة التصويت وهن "غادة عادل، ناهد السباعي، ريهام حجاج، دينا فؤاد، أيتن عامر، نجلاء بدر، دلال عبد العزيز، سوسن بدر، ياسمين علي".

ولم يحصل عدد من الفنانات على أصوات في استفتاء السباق الرمضاني وهن "داليا البحيري، زينة، غادة عبد الرازق، بسمة، حلا شيحة، نسرين أمين، بشرى، علا رشدي، عبير صبري، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، نادية الجندي، فريدة سيف النصر، هالة فاخر".

أفضل ممثل شاب دور ثانِ

تصدر الفنان محمد مهران المركز الأول في نتيجة استفتاء أفضل ممثل شاب بنسبة 20%، وفي المركز الثاني الفنان محمود حافظ بنسبة 18%، وفي المركز الثالث الفنان أحمد داش بنسبة 17%، وفي المركز الرابع الفنان أحمد الرافعي بنسبة 8%، ثم الفنان إسلام حافظ 6%، والفنان خالد أنور بنسبة 5%، ثم عمرو وهبة ومحمد كيلاني بنسبة 4%، ثم محمد العمروسي وعابد عناني وعصام السقا بنسبة 3%، ومحمد عادل وإسلام جمال ومحمد عادل بنسبة 2%.

أفضل ممثلة شابة دور ثانِ

تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر المركز الأول في الاستفتاء بنسبة 18%، ثم الفنانة سارة عادل بنسبة 15%، ثم الفنانة الشابة هنادي مهنى بنسبة 14%، ثم الفنانة ريم سامي بنسبة 11%، والفنانة دنيا ماهر بنسبة 9%، والفنانة سارة التونسي وهدى المفتي بنسبة 6%، والفنانة زينب غريب بنسبة 5%، والفنانة أمانى كمال وتارا عماد وميرنا جميل للا فضه بنسبة 2%.

أفضل برنامج

تصدر برنامج رامز مجنون رسمي المركز الأول في نتيجة الاستفتاء بنسبة 43%، وفي المركز الثاني برنامج الإمام الطيب بنسبة 20%، وفي المركز الثالث برنامج إغلب السقا بنسبة 10%، وفي المركز الرابع برنامج crazy taxi بنسبة 9%، ثم برنامج شيخ الحارة والجريئة بنسبة 4%، ثم برنامج محدش فاهم حاجة بنسبة 3%.

ويمكن لقراء جريدة الوطن، المشاركة في استفتاء بوابة "الوطن" واختيار الشخصيات التي أحبوها خلال السباق الرمضاني من خلال الدخول على الرابط من هنـــــــا.