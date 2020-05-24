الاختيار ونيللي كريم يتصدران استفتاء "الوطن" الرمضاني في أول أيام العيد

مع انتهاء السباق الرمضاني للأعمال الدرامية، قدمت بوابة "الوطن" استفتاء لجمهورها حول أفضل الأعمال الدرامية لعام 2020، ليشمل الاستفتاء أفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تتر وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل ممثل شاب وأفضل ممثلة شابة وأفضل برنامج وأفضل موسيقى تصويرية.

وتستعرض "الوطن" مؤشرات الاستفتاء للأعمال الدرامية في أول أيام عيد الفطر المبارك والتي جاءت كالتالي:

مؤشرات استفتاء المسلسلات

تصدر مسلسل الاختيار استفتاء أفضل عمل درامي في رمضان بنسبة 40% في المركز الأول، يليه مسلسل النهاية بنسبة 20% في المركز الثاني، ثم مسلسل البرنس والذي جاءت نسبته 18% في المركز الثالث.

وجاء مسلسل الفتوة في المركز الرابع بنسبة 5% من مؤشرات الاستفتاء، ثم يأتي في المركز الخامس مسلسل بـ100 وش بنسبة 4%، ليأتي في المركز السادس مسلسل ونحب تاني ليه بالمناصفة مع مسلسل فرصة تانية بنسبة 2%.

ويحصل على نسبة 1% من الاستفتاء كل من مسلسلات "فلانتينو، 2 في الصندوق، لما كنا صغيرين، حب عمري، سلطانة المعز، لعبة النسيان، اللعبة".

وهناك عدد من المسلسلات التي لم تحصل على تقييم في الاستفتاء والتي جاءت نسبتها 0% وهي "سكر زيادة، جمع سالم، خيانة عهد، عمر ودياب، شاهد عيان، ليالينا 80، رجالة البيت، القمر آخر الدنيا، ونسني".

مؤشرات استفتاء أفضل ممثل

وتصدر الفنان أمير كرارة مؤشرات استفتاء أفضل ممثل بنسبة 39% في المركز الأول، ليأتي في المركز الثاني الفنان يوسف الشريف بنسبة 21%، ليتصدر الفنان أحمد زاهر المركز الثالث بنسبة 17%.

وفي المركز الرابع يأتي الفنان محمد رمضان بنسبة 11% من مؤشرات الاستفتاء، وفي المركز الخامس يأتي الفنان ياسر جلال بنسبة 5%، وفي المركز السادس الفنان آسر ياسين بنسبة 3%.

وحصل عدد من الممثلين على نسبة 1% من مؤشرات الاستفتاء وهم "عادل إمام، عمرو عبد الجليل، أحمد العوضي، محمود حميدة"، بينما لم يحصل عدد من الممثلين على أصوات في نتيجة الاستفتاء وهم "أكرم حسني، أحمد فهمي، أحمد فهمي، ليومي فؤاد، محمد أسامة، حمدي المرغني، حسن الرداد، خالد الصاوي، إياد نصار، خالد النبوي، محمود عبد المغني، محمد عادل، كريم فهمي، شريف منير، أحمد مجدي، مصطفى خاطر، إدوارد، دياب، سعد الصغير، هيثم شاكر".

مؤشرات استفتاء أفضل ممثلة

تصدرت الفنانة نيللي كريم نتيجة استفتاء أفضل ممثلة لتكون في المركز الأول بنسبة 25%، لتأتي في المركز الثاني الفنانة روجينا بنسبة 17%، وفي المركز الثالث الفنانة سهر الصايغ بنسبة 11%، والمركز الرابع الفنانة نور بنسبة 9%، والمركز الخامس الفنانة يسرا بنسبة 8%.

وحصلت الفنانة دينا الشربيني على المركز السادس بنسبة 5%، بينما الفنانة ياسمين عبد العزيز على نسبة 4%، وحصلت كل من الفنانة هبة مجدي ومي عمر على نسبة 3%، والفنانة رحاب الجمل نسبة 2%.

وحصلت عدد من الفنانات على نسبة 1% من نتيجة التصويت وهم "غادة عادل، ناهد السباعي، ريهام حجاج، دينا فؤاد، أيتن عامر، نجلاء بدر، دلال عبد العزيز، سوسن بدر، ياسمين علي".

ولم يحصل عدد من الفنانات على أصوات في استفتاء السباق الرمضاني وهم "داليا البحيري، زينة، غادة عبد الرازق، بسمة، حلا شيحة، نسرين أمين، بشرى، علا رشدي، عبير صبري، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، نادية الجندي، فريدة سيف النصر، هالة فاخر".

مؤشرات استفتاء أفضل تتر

حصل على المركز الأول للتتر في نتيجة الاستفتاء أحمد سعد في مسلسل البرنس بنسبة 30%، وفي المركز الثاني المدفعجية وآسر ياسين ونيللي كريم في مسلسل بـ100 وش، وفي المركز الثالث رامي صبري في مسلسل فرصة تانية بنسبة 16%، وفي المركز الرابع أكرم حسني وأحمد فهمي في مسلسل رجالة البيت بنسبة 7%.

وفي المركز الخامس يأتي الفنان أحمد شيبة في مسلسل الفتوة بنسبة 6%، وفي المركز السادس مدحت صالح في مسلسل ونحب تاني ليه بنسبة 4%، ثم سميرة سعيد في مسلسل لما كنا صغيرين بنسبة 3%، ثم مصطفى حجاج في مسلسل خيانة عهد بنسبة 3%.

مؤشرات استفتاء أفضل مخرج

تصدر المخرج بيتر ميمي مؤشرات استفتاء أفضل مخرج عن مسلسل الاختيار بنسبة 53%، ليأتي في المركز الثاني المخرج محمد سامي في مسلسل البرنس بنسبة 21%، وفي المركز الثالث المخرج ياسر سامي عن مسلسل النهاية بنسبة 16%، وفي المركز الرابع المخرجة كاملة أبو ذكرى عن مسلسل ب 100 وش بنسبة 5%، والمخرج حسن المنياوي عن مسلسل تلفتوة بنسبة 4%، ثم رامي إمام عن مسلسل فلانتينو بنسبة 1%.

مؤشرات استفتاء أفضل مؤلف

تصدر المؤلف باهر دويدار عن مسلسل الاختيار المركز الأول بنسبة 39%، وفي المركز الثاني عمرو سمير عاطف عن مسلسل النهاية بنسبة 23%، وفي المركز الثالث محمد سامي عن مسلسل البرنس بنسبة 20%، وفي المركز الرابع أحمد وائل وعمرو الدالي عن مسلسل بـ100 وش بنسبة 8%، وهاني سرحان عن مسلسل الفتوة بنسبة 6%، ثم أيمن بهجت قمر عن مسلسل فلانتينو وأحمد عادل عن مسلسل خيانة عهد، وأيمن سلامة لما كنا صغيرين بنسبة 1%.

مؤشرات استفتاء أفضل ممثل شاب

تصدر الفنان محمد مهران المركز الأول في نتيجة استفتاء أفضل ممثل شاب بنسبة 20%، وفي المركز الثاني الفنان محمود حافظ بنسبة 18%، وفي المركز الثالث الفنان أحمد داش بنسبة 17%، وفي المركز الرابع الفنان أحمد الرافعي بنسبة 7%، ثم الفنان خالد أنور بنسبة 5%، ثم عمرو وهبة ومحمد كيلاني بنسبة 4%، ثم محمد العمروسي وعابد عناني بنسبة 3%، ومحمد عادل وإسلام جمال وعصام السقا بنسبة 2%.

مؤشرات استفتاء أفضل ممثلة شابة

تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر المركز الأول في الاستفتاء بنسبة 18%، ثم الفنانة الشابة هنادي مهنى والفنانة سارة عادل بنسبة 14%، ثم الفنانة ريم سامي ينسبة 11%، والفنانة دنيا ماهر بنسبة 8%، والفنانة سارة المهدي وهدى التونسي بنسبة 6%، والفنانة زينب غريب بنسبة 5%، والفنانة سارة الشامي وتارا عماد وميرنا جميل وملك قورة بنسبة 2%.

مؤشرات استفتاء أفضل برنامج

تصدر برنامج رامز مجنون رسمي المركز الأول في نتيجة الاستفتاء بنسبة 43%، وفي المركز الثاني برنامج الإمام الطيب بنسبة 20%، وفي المركز الثالث برنامج إغلب السقا بنسبة 10%، وفي المركز الرابع برنامج crazy taxi بنسبة 9%، ثم برنامج شيخ الحارة والجريئة بنسبة 4%، ثم برنامج محدش فاهم حاجة بنسبة 3%.

مؤشرات استفتاء أفضل موسيقى تصويرية

تصدر تامر كروان المركز الأول عن مسلسل الاختيار بنسبة 40%، والمركز الثاني هشام خىما عن مسلسل النهاية بنسبة 25%، والمركز الثالث عادل حقي عن مسلسل البىنس بنسبة 18%، ثم شادي مؤنس عن مسلسل الفتوة وأسامة الهندي عن مسلسل لعبة النسيان بنسبة 4%.