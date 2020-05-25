الصين تدعو أمريكا لحماية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

دعت الصين، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حماية مقاصد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأهدافها بشكل فعال، وتقديم المزيد من الدعم للحفاظ على نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، مع عدم مواصلة السير على ما وصفته بـ"طريق تقويض" الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم، تعليقا على ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مصدر أمريكي رفيع المستوى، بأن مسؤولي الأمن القومي ناقشوا إمكانية استئناف التجارب النووية، في اجتماع داخلي يوم 15 مايو الجاري.

وقال إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ركيزة مهمة للنظام الدولي لمراقبة الأسلحة النووية، وإن حظر التجارب النووية أصبح قاعدة وأساس دولي، على الرغم من أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ.

وأضاف أن المعاهدة لها أهمية كبيرة في تعزيز نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على السلم والأمن العالميين، وقد وقعت عليها القوى النووية الخمس، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتعهدت بتعليق التجارب النووية.