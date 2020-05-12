الخارجية الصينية: استقرار شرق المتوسط يخدم مصالح جميع الأطراف

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط يخدم مصالح جميع الأطراف، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى القيام بدور إيجابي لحل القضية الليبية على النحو المناسب.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم، حول البيان المشترك لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، بشأن التحركات التركية الاستفزازية في شرق المتوسط، واستنكارهم التحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وتصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، إلى جانب إعرابهم عن الأسف العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، وشجبهم التدخل العسكري التركي هناك، وحثهم أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

وقال جيان: "يتابع الجانب الصيني التطورات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ونؤمن أن الحفاظ على الاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط يخدم مصالح جميع الأطراف، وتأمل الصين أن تحافظ الأطراف المعنية على الهدوء وتمارس ضبط النفس وتحل خلافاتها عبر الحوار والتشاور".

وحول الأوضاع في ليبيا، أضاف جيان أن "مكافحة فيروس كورونا الجديد أولوية قصوى لدول المنطقة بما فيها ليبيا، وندعو طرفي الصراع إلى التركيز على المصالح الأساسية للدولة والشعب، ووقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن والعمل معا لمكافحة الوباء".

ودعا جيان المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود المشتركة والقيام بدور إيجابي من أجل حل القضية الليبية على النحو المناسب.