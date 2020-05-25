العناني يبحث عودة السياحة الخارجية مع وزير السياحة اليوناني

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير السياحة اليوناني هاريس تيوهاريس (Harris Theoharis)، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، حيث أعلنت اليونان استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض الدول في العالم مع بداية شهر يوليو.

و خلال الاتصال الهاتفي ناقش الوزيران دراسة كيفية التكامل في المجال السياحي عن طريق عمل اتفاقية ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

كما بحث الوزيران عمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة علي زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن أول لقاءات الوزيرين كان في فبراير الماضي، خلال أولى جولات وزير السياحة والآثار الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، بناء على الدعوة الموجهة إليه من الجانب اليوناني، بخاصة في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام 2017 بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.

وقد تم حينذاك مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية لما تمثله المواني المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية وذلك لتقديم وجبه سياحية ثقافية دسمة، خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية بخاصة في ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر، بخاصة تلك الموجودة على مسار العائلة المقدسة.