أستاذ مناعة عن "خلطة" مدير حميات سوهاج: مفيدة.. وتحتوي على مضادات أكسدة

أعلن الدكتور عمرو الرشيدي مدير مستشفى حميات سوهاج، والمخصصة لعزل حالات كورونا، أن هناك خلطة يجربها لعلاج المصابين بفيروس كورونا، داخل مستشفى الحميات في المحافظة، إضافة إلى بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وأضاف مدير المستشفى، لـ"الوطن"، أن الخلطة مكونة من "عسل نحل، وزيت حبة البركة، والبابونج"، مشيرا إلى أن الخلطة أظهرت نتائج جيدة حيث شُفيت 3 حالات بعد إعطائهم التركيبة الجديدة.

وقالت الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، إن كورونا فيروسا، مستجد مما يجعل الخلطة أو أي طريقة علاجية ممكنة إلى حين ثبات فعاليتها بعد التجربة على الحالات، وخصوصا وأنها ليس بها مكونات مضرة.

وأوضحت مختار في حديثها لـ"الوطن"، أن الخلطة المكونة من "عسل نحل، وزيت حبة البركة، والبابونج" مليئة بالفعل بمضادات أكسدة والمكونات التي من شأنها رفع المناعة وهو المعروف به عسل النحل وحبة البركة.

ونصحت أستاذ الصحة العامة، المواطنين بالاهتمام بالطعام الصحي الصحية لرفع المناعة، وأن الخلطة مكوناتها جيدة.

وكان الرشيدي قال إن الخلطة أبلغه بها صديق يقيم في السعودية، وهو حاصل على دكتوراه في الكيمياء الحيوية، ودكتوراة في الطب النبوي، بعد أن جرى تجربتها على مصابين في السعودية، بحسب قوله.

وعن كيفية الحصول على تلك التركيبة، أكد أنها موجودة لدى العطارين، لكن الأهم أن يكون العسل مضمونا وأصليا، ويتم وضع ملعقة من الخلطة على نصف كوب ماء دافئ ويتم شربها صباحا ومساءً.

وأوضح أن مكونات الخلطة عبارة عن "نصف كيلو عسل نحلي، و100 جرام زيت حبة البركة، و100 جرام بابونج، ويتم خلطهم سويا ويتم أخذ الجرعات من الخلطة بشكل يومي".

وأكد الرشيدي أن جميع الحالات الموجودة في مستشفى الحميات يجرى صرف تلك التركيبة لهم، لافتا إلى أن أحد المواطنين تبرع بتوفير تلك الكميات، وهناك كميات أخرى في طريقها للمستشفى، ونصح الرشيدي جميع المواطنين بتناول تلك الخلطة للوقاية من فيروس كورونا.