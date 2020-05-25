آخرها تطبيق "صحة مصر".. وسائل تكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا

وسائل تكنولوجية عدة تستخدمها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة المواطنين بشتى الطرق، كان آخرها المنصة الإلكترونية "صحة مصر"، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، مؤخرا، وتتضمن معلومات علمية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض، والمعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ومن وزارة الصحة المصرية، وتحدث باستمرار تبعًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة.

تطبيق صحة مصر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، تطبيقًا إلكترونيًا خدميا باسم "صحة مصر"، يتضمن معلومات علمية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

تطبيق واصل

أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، للصم وضعاف السمع، عن طريق تطبيق المحمول "واصل"، على مدار 24 ساعة، ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس، في الوصول إلى الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.

حملة لمواجهة الشائعات عبر التواصل الاجتماعي

أطلقت وكالات الأمم المتحدة في مصر، وهي مكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية، ومركز الأمم المتحدة للإعلام – القاهرة، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة (يونيسكو) في مصر، حملة لمواجهة شائعات كورونا، حيث تقوم هذه الوكالات بنشر مجموعة من المعلومات الدقيقة والنصائح الضرورية على حساباتها في فيس بوك وتويتر، لإرشاد الجمهور إلى مصادر المعلومات الموثوقة والتصدي للشائعات المتعلقة بوباء كورونا، والحد من انتشارها، بغية السيطرة السريعة على انتشار مرض فيروس كورونا .

مجلس الوزراء يخصص واتسآب للإبلاغ عن شائعات كورونا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتسآب، وهما 01155508688/ 01155508851، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، بهدف إتاحة الفرصة للإبلاغ عن الشائعات المنشورة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وكل ما يحيط به من معلومات ونصائح وإحصائيات.

الإبلاغ عن حالات كورونا على رقم 105

يعد الرقم المخصص لتلقي الاستفسارات والإبلاغ عن الاشتباه بحالات كورونا هو الخط الساخن 105 أو 15335، ونظراً لكثرة الاتصالات الواردة على هذا الخط جرى تزويده بـ200 مستقبل لاحتواء الكم الكبير من الاستفسارات.