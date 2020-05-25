بوتين يظهر مجددا في الكرملين مع احتمال تخفيف قيود كورونا

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا في الكرملين، اليوم، في ظهور نادر بالمقر الرئاسي منذ بدء إجراءات العزل العام.

جاء ذلك بعد أن قال مسؤولون إن التحسن في وضع فيروس كورونا ربما يسمح لروسيا بإعادة فتح بعض المنتجعات السياحية قريبا وتخفيف القيود في العديد من المناطق، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأكدت روسيا ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 353427 يوم الإثنين، بعد تسجيل 8946 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال مسؤولون إن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع بواقع 92 ليصل الإجمالي إلى 3633.

وتدخل موسكو، المنطقة الأكثر تضررا في روسيا، أسبوعها التاسع من إجراءات العزل العام. وقال رئيس بلديتها سيرجي سوبيانين إن الوقت ما زال مبكرا لرفع القيود، لكنه سمح لمكاتب التوثيق الحكومية بالفتح في العاصمة اعتبارا من يوم الاثنين.

ولا تزال حدود روسيا مغلقة، وكذلك المدارس ومعظم المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية. وحث رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الروس يوم الاثنين على عدم السفر إلى الخارج لقضاء عطلة هذا الصيف.

والتقى بوتين برئيس شركة السكك الحديدية الروسية بشكل مباشر في أول ظهور له في الكرملين منذ التاسع من مايو أيار عندما احتفلت روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وعلى مدى أسابيع، تم تصوير بوتين في مقر إقامته غربي موسكو وهو يرأس اجتماعات الحكومة عبر دوائر الفيديو من غرفة يصفها منتقدوه بالقبو الحصين.

ولم يرد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين حتى الآن على سؤال عما إذا كان بوتين قد عاد للعمل بشكل طبيعي في الكرملين.