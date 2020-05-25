مقتل موظف على المعاش في ظروف غامضة بطوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف واقعة العثور علي جثة موظف بالمعاش مقتولا في ظروف غامضة بقرية الصفا مركز طوخ.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد مقتل "إبراهيم . أ . س" يبلغ من العمر 75 سنة بالمعاش مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان موظف بشركة النصر لصناعة السيارات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه تم طعن المجني عليه بآلة حادة في مشاجرة مما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وسرعة ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق