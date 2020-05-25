عاصفة تخلف دمارا واسعا في أستراليا

ضربت عاصفة شديدة المناطق الساحلية لولاية ويسترن أستراليا، بما فيها مدينة بيرث عاصمة الولاية، محدثة دمارا شديدا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية إنها استجابت لمئات المكالمات للمساعدة بعد منتصف ليل أمس الأحد وصباح اليوم الإثنين، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالأسقف والأبنية، ودخول المياه في المنازل، وسقوط الأشجار على الممتلكات.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أقوى عاصفة رياح بلغت سرعتها 126 كيلومترا في الساعة، سجلت في كيب ليوين في جنوبي غرب الولاية، مشيرا إلى أن الرياح كانت مثيرة للعواصف الترابية فى بعض المناطق.

وأشارت وسائل إعلام محلية أسترالية، إلى أن أسطح المنازل تضررت كما تساقطت الأشجار مع اجتياح الرياح الخطيرة للمناطق الساحلية الشمالية لولاية ويسترن، مشيرة إلى أن نحو 50 ألف منزل في أنحاء الولاية انقطع عنه الكهرباء بعد منتصف الليل.