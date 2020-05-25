رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. خروج المتحدث باسم الرئاسة الروسية المصاب بكورونا من المستشفى

كتب:

وكالات
05:22 م | الإثنين 25 مايو 2020
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

خرج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وأفراد عائلته من المستشفى، بعد تحسن حالتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم: "خرجت من المستشفى، وسأواصل الخضوع للحجر الصحي"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف بيسكوف أنه يخطط للعودة تدريجيا إلى ممارسة مهامه، وقال: "سأبدأ العمل من البيت".  

بدورها، قالت زوجة بيسكوف المتزلجة الروسية المعروفة تاتيانا نافكا في حديث لصحيفة "Daily Storm" اليوم الإثنين: "كل شيء تمام وخرجنا جميعا من المستشفى".

وأضافت: "نحن في حالة جيدة، سنخضع للحجر الصحي نحو أسبوع".

ونقل بيسكوف وزوجته إلى المستشفى يوم 12 مايو بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.