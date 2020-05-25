حكومة أونتاريو الكندية توسع سياسة الاختبارات لمواجهة تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء في مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم، إنه تم توسيع بروتوكولات الاختبار لفيروس كورونا "كوفيد-19"، داعيا أي شخص يشتبه في تعرضه للفيروس، أن يتوجه لإجراء الاختبار فورا، مشيرا إلى أنه حتى الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، يمكنهم إجراء الاختبار.

وأضاف فورد، في مؤتمر صحفي، اليوم، "أطلب من شعب أونتاريو، إذا كنتم قلقين إنه لديكم كوفيد-19، أو أنك قد تعرضت لشخص لديه الفيروس، حتى إذا لم تظهر عليك أعراض، فالرجاء التوجه وإجراء اختبار".

وعد رئيس الوزراء باستراتيجية اختبار مفصلة الأسبوع المقبل، قائلا "علينا أن نبقى متيقظين وأفضل دفاع لدينا الآن هو تكثيف عمليات الاختبار".وسجلت أونتاريو، أمس، 460 حالة إصابة بفيروس كورونا بإجمالي 84686 حالة، و25 حالة وفاة بإجمالي 6424.