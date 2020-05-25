"تموين الإسماعيلية" تحرر 19 مخالفة بمركز ومدينة القنطرة غرب ثاني أيام العيد

أعلن حامد إبراهيم، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم شن حملة تموينية اليوم 25 مايو برئاسة أسامة الهادي مدير إدارة تموين القنطرة غرب.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 مخالفة ومحضر تمويني منهم 14 مخالفة لـ 14 مخبزا بلديا توقف بدون إذن في أيام عيد الفطر، و3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن.

وأشار مدير التموين بالإسماعيلية، إلى أن الحملة تحت رعاية كرم الشحات رئيس المركز والمدينة وعضوية نبيل أمام المفتش بالإدارة، كما تم المرور على كافه مخابز قرية ابو خليفة، وقرية النصر، وقرية الروضة، التابعة لإدارة القنطره غرب، وذلك بناء على تجيهات اللواء أشرف بشارة محافظ الإسماعيلية بتشديد الرقابه على كافه الانشطة، والمخابز البلدية للتأكد من مدى التزامهم بتنفيذ القرارات الوزارية.