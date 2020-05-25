محافظة الفيوم: تفعيل جميع قرارات الحكومة الاحترازية على أرض الواقع

قال المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، إنه على مدار الشهور الماضية تتواكب محافظة الفيوم مع الأحداث الجارية وجميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ويتم تفعيلها على أرض الواقع، بالحفاظ على المنشآت السياحية ومنع التعامل فيها وتردد المواطنين عليها، إضافة لقرار وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجان لمتابعة السلع الغذائية والأماكن الخدمية خلال الفترة الماضية استعداداً لعيد الفطر.

وأضاف عزت، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يوجد لجنة مشكلة من الطب البيطري والصحة والمحافظة للمرور على المنشآت الخدمية والأسواق ومنع التجمعات، والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية وآتت ثمارها بشكل كبير جداً، والتزام جميع الحدائق والمتنزهات العامة وتم تطبيق الحظر بالكامل ومنع التحركات على المواقف والنقل الجماعي ومنع السرفيس داخل الفيوم.

وتابع، أن جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير والغلق لا يشمل السوبر ماركت، الصيدليات، المخابز وجميعها تعمل بشكل طبيعي، والجيش يقوم بدور كبير في توفير كافة السلع من خلال السيارات المتنقلة.