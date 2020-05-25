"داعش" الإرهابي يتبنى تفجيرا استهدف الجيش الوطني الليبي جنوب البلاد

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، هجوما استهدف بوابة عسكرية للجيش الوطني الليبي في تراغن جنوب ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة أعماق التابعه له، اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأسفر الهجوم الذي وقع قبل يومين، عن تدمير آلية عسكرية للجيش عند مدخل مدينة تراغن.

وجاء تبني داعش الإرهابي، بعد ساعات على إعلان الجيش الوطني الليبي في وقت متأخر مساء أمس الأحد، القبض على أحد قيادات التنظيم الإرهابي، يقاتل في صفوف ميليشيات الوفاق.

وقال المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، في حينه إن "قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني، المكنى أبو بكر الرويضاني"، واصفاً إياه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا برعاية تركيا.

وأكد اللواء المسماري، أن "الرويضاني كان يقاتل مع تشكيلات الوفاق عند القبض عليه"، متهماً الاستخبارات التركية بنقله إلى ليبيا كمسؤول عن فيلق الشام.

جدير بالذكر، أن الجيش الوطني الليبي لطالما اتهم تركيا بنقل عناصر من "النصرة سابقاً" وداعش إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.