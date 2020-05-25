المسماري: الرويضاني دليل على علاقة أردوغان بـ"داعش"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، أن اعتقال محمد الرويضاني واحد من أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية، "هذا دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

المسماري: القبض على الرويضاني يقاتل مع ميليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك

وذكر المسماري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكني بـ"أبو بكر الرويضاني" أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وأضاف اللواء المسماري: "قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك".

وفي وقت سابق، أعلن المسماري أن القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة الكاملة على عدد من مناطق البلاد.

وأوضح اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن انسحابات نفذها الجيش الليبي، لأن الأمر يتعلق بإعادة تموضع ضمن خطط عسكرية.

وأشار اللواء المسماري، إلى أن القوات المسلحة الليبية حققت تحولات كبيرة خلال الساعات الـ72 الماضية، مؤكدا أن العمليات العسكرية لم تتوقف.

وأكد المسماري أن القوات الجوية في الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، أسقطت أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية.