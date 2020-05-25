بالفيديو.. نجلا ملك الأردن يشاركان بفعالية عيد الاستقلال

شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وشقيقه الأمير هاشم، في فعاليات الاحتفال بعيد استقلال الأردن، حيث رفعا علم بلادهما على سارية عالية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

ونشر ولي العهد الأردني، مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على إنستجرام، ضمن فعالية "علمنا عال"، التي يشارك فيها الأردنيون احتفالا بعيد الاستقلال.

وعلق ولي العهد الأردني على الفيديو بالقول: "خافق في المعالي والمنى، عربي الظلال والسنا".

وتحتفل المملكة الأردنية اليوم 25 مايو بعيد الاستقلال الرابع والسبعين في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، مع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".