من الجاني؟.. العثور على جثة طفلة 5 سنوات بها آثار اعتداء في الهرم

بعد مرور 14 شهرا على واقعة العثور على جثة طفلة في منطقة مهجورة بدائرة قسم شرطة الهرم، مازالت أوراق القضية حتى الآن، حبيسة الأدراج وممهورة بخاتم ضد مجهول، إلى أن تعثر الأجهزة الأمنية على معلومات وأدلة جديدة، حتى تخرج الأوراق من الحفظ، ويتم التحقيق في القضية مرة أخرى.

وتعود الواقعة، إلى شهر ابريل من العام الماضي، عندما تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الهرم، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وتبين العثور على جثة بقطعة أرض فضاء بطريق المنصورية، وتبين من الفحص الأولى الذي أجراه المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، والرائد إسلام السيد معاون المباحث، أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر قرابة 5 سنوات، مصابة بأثار تعدي في مختلف أنحاء جسدها، وكدمات وجروح متفرقة.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، أن الطفلة مجهولة، وتم تعميم نشرة بصورها على كل أقسام الشرطة، وفحص بلاغات التغيب، وشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث للتوصل لهوية المجني عليها، وهوية الجاني، ولكن دون جدوى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وتم قيد المحضر ضد مجهول.