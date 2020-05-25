اعتماد 5 مستشفيات جديدة للعزل بالوادي الجديد

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة اعتمدت 5 مستشفيات بالمحافظة، لتجهيزها كمستشفيات ومراكز عزل وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهي مستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي، بالإضافة إلى مستشفى الصدر والحميات بمدينة الخارجة.

وأضاف محروس، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين بالمحافظة تراجعت بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لم يجري تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس منذ ثلاثة أيام وشفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا من إجمالي 49 مصابًا.

وأوضح محروس، أنه يجري حاليًا استكمال كافة أعمال الصيانة والأجهزة الطبية بتكلفة 1.8 مليون جنيه، لدخول كل من مستشفى الصدر والحميات بالخارجة كمرحلة أولى للتشغيل، واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا لعلاجها.