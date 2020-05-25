بوتين ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الوضع في سوريا، كما اتفقا على التنسيق مستقبلاً، لمجموعة من الخطوات، لضمان التوصل إلى وضع طبيعي طويل الأمد في سوريا.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي ورئيس الحكومة العراقية، ركزا على التسوية السورية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

وأضاف المكتب الصحفي، أن بوتين والكاظمي اتفقا على تنسيق الخطوات الرامية إلى ضمان وضع طبيعي طويل الأمد في سوريا واستعادة سيادتها ووحدة أراضيها.

وأصدر بوتين مرسوما بتعيين سفير روسيا لدى سوريا ألكسندر يفيموف مبعوثا خاصاً لرئيس الدولة الروسية لشؤون تطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أن المرسوم الرئاسي نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للرئاسة الروسية.