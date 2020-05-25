بينها البنزين.. روسيا تعلق استيراد مجموعة من المنتجات النفطية

علّقت روسيا، استيراد مجموعة من المنتجات النفطية من بينها البنزين والديزل عالي الجودة، حتى مطلع أكتوبر المقبل، واعتبر الخبراء، أن هذا القرار يهدف لحماية السوق المحلية من الإغراق، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال أحد الخبراء، إن "حظر الاستيراد سيحمي منتجي البنزين وأنواع الوقود الأخرى، لأنه في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط أصبح استيراد الوقود من الخارج مربحا أكثر من إنتاجه داخل روسيا".

وأضاف الخبير، أن "تراجع إنتاج النفط وإغلاق بعض المصافي بسبب إصلاحات دورية خلق ظروفا مواتية لاستيراد الوقود، حيث استفاد منتجو الوقود في بيلاروس على الفور من هذا الأمر، وحذا حذوهم التجار في الشرق الأقصى"