المركزي الروسي: ارتفاع أسعار النفط يعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن صفقة "أوبك+" ستمنع المزيد من الانخفاض في أسعار النفط، مشيرة إلى أن زيادة هذه الأسعار سيعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي.

وأضافت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نرى أن سوق النفط قد كون فائضا من احتياطيات النفط بسبب عاملين، الانخفاض الحاد في الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والزيادة الكبيرة في المعروض من النفط".

نابيولينا: الزيادة في الأسعار مرتبطة بانتعاش الاقتصاد العالمي

وأشارت المسؤولة الروسية، إلى أن أي اتفاق مهما كان سيكون له تأثير على استقرار أسعار النفط، موضحة: "نتوقع أن يمنع اتفاق (أوبك+) المزيد من الانخفاض في أسعار النفط، ولكن الزيادة في الأسعار ستكون مرتبطة إلى حد كبير بانتعاش الاقتصاد العالمي، وستعتمد إلى حد كبير على كيفية إزالة التدابير التقييدية المتعلقة بـ"كوفيد-19" في مختلف البلدان وتفعيل عامل الطلب على النفط".

وكانت دول "أوبك +" اتفقت في الاجتماع الأخير، أمس الخميس، على التعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، ولكن الإعلان الختامي لهذا الاجتماع جرى تبنيه بشرط أن توافق المكسيك على حصصها، والتي غادرت الاجتماع دون إعطاء إجابة إيجابية.

وتضمنت الصفقة الجديدة تخفيض إنتاج النفط من قبل التحالف على ثلاث مراحل بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو المقبلين، و8 ملايين في يوليوــ ديسمبر، ثم 6 ملايين في يناير 2021، وحتى نهاية أبريل 2022.

ويعتزم تحالف "أوبك +" مواصلة مناقشة مسألة أسعار النفط والحصص، اليوم، في اجتماع لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين لإقناع المكسيك ودول أخرى بالدخول في الصفقة.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، في وقت سابق، اليوم، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الوضع في سوق النفط العالمية والعلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان، إن الرئيسين الروسي والأمريكي، تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في سوق النفط العالمية، بما في ذلك الاتفاق الأخير في إطار "أوبك +" حول خفض حجم الإنتاج من أجل استقرار أسعار النفط العالمية.

وأضاف المكتب الصحفي، أن بوتين وترامب، اتفقا على مواصلة المشاورات الروسية الأمريكية حول هذا الموضوع، كما ناقشا أيضا التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار "كوفيد 19"، والعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال الفضاء.

وكان الكرملين قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ناقشوا هاتفيا في ساعة متأخرة من أمس الخميس، الوضع في أسواق النفط.