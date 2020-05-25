عضو البيطريين يطالب الصحة بتخصيص 10% من أسرة العزل للمهن الطبية وأسرهم

طالب الدكتور محمد أشرف أمين الشباب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، وزارة الصحة بسرعة تخصيص 10% من الأسرة بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، لأعضاء المهن الطبية وأسرهم المصابين بكورونا، نظرا لخطورة الوضع الراهن من إصابات الأطقم الطبية وأسرهم بفيروس كورونا، ما يهدد المنظومة الصحية فى التصدى لانتشار الوباء.

ودعا أمين شباب الأطباء البيطريين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى توفير كل أدوات ومستلزمات الحماية الممكنة لحماية الأطقم الطبية، من الإصابة بفيروس كورونا.

وحث على دعم الأطقم الطبية إعلاميا بقوة، لرفع الحالة النفسية والمعنوية لهم، أثناء عملية التصدى لانتشار الوباء.

وفي سياق متصل، طالب أشرف، اتحاد المهن الطبية بتشكيل غرفة متابعة لحالات الإصابة بين أعضاء المهن الطبية وأسرهم فى أسرع وقت، ملحق بها خط ساخن لتلقي شكاوى الأعضاء وسرعة إغاثتهم.