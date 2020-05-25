لتقليل فاتورة الكهرباء.. نصائح ترشيد استهلاك الغسالة الأوتوماتيك

قدمت وزارة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الغسالة الأوتوماتيك لخفض فاتورة الكهرباء، كالتالي:

عند شراء الغسالة، اختر الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكا للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

لا تشغل إلا عند امتلاء الغسالة، لأنها تستهلك نفس الكهرباء والماء الساخن والصابون سواء كانت ممتلئة أو لا.

استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جدا فقط.

استخدم المياه الباردة دائمًا عند الشطف.

أفصل الكهرباء عن الغسالة فى حالة عدم الاستخدام.