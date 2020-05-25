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محمود مسلم

لتقليل فاتورة الكهرباء.. نصائح ترشيد استهلاك الغسالة الأوتوماتيك

كتب:

سمر إيهاب
08:27 م | الإثنين 25 مايو 2020
غسالة أوتوماتيك

غسالة أوتوماتيك

قدمت وزارة الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الغسالة الأوتوماتيك لخفض فاتورة الكهرباء، كالتالي:

عند شراء الغسالة، اختر الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكا للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

لا تشغل إلا عند امتلاء الغسالة، لأنها تستهلك نفس الكهرباء والماء الساخن والصابون سواء كانت ممتلئة أو لا.

استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جدا فقط.

استخدم المياه الباردة دائمًا عند الشطف.

أفصل الكهرباء عن الغسالة فى حالة عدم الاستخدام.