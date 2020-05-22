عشان تقلل فاتورة الكهرباء.. نصائح ترشيد استهلاك الثلاجة

قدمت وزارة الكهرباء المصرية نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الثلاجة وخفض فاتورة الكهرباء، كالتالي:

- اختيار الثلاجة الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكاً للكهرباء، عند الشراء ويتمّ التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الثلاجة.

- فصل التيار الكهربي عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة لا تزيد على الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً.

- يفضل أنَّ يكون الفريزر ممتلئ تماماً مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

- استخدام مبرد مياه للشرب، بدلًا من فتح الثلاجة عدة مرات.

- ترك فراغ من جميع جوانب الثلاجة لا يقل عن واحد بوصة للسماح بمرور الهواء حول ملف المكثف.

- التأكد من نظافة المكثف الموجود خلف الثلاجة.

- التأكد من غلق باب الثلاجة وعدم محاولة فتحه دون داع، وعند فتحه أغلقه سريعاً لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

- إبعاد مكان الثلاجة عن البوتاجاز أو غسالة الاطباق أو سخان المياه أو أماكن سقوط الشمس بالغرفة.

- وضع غطاء للإناء المحتوى على سوائل ولاتضع أغذية ساخنة فى الثلاجة قبل أن تبرد.